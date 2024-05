Henrique e Juliano 'sequestram' cães de Nattan e causam alvoroço na web

O cantor Nattanzinho causou alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, ao compartilhar uma história inusitada. O músico cearense relatou que uma noite de bebedeira com os sertanejos Henrique e Juliano terminou com o 'sequestro' de seus cachorros.

Segundo Nattan, os amigos foram até sua casa em Fortaleza na manhã de domingo, 19, após uma apresentação na região. O anfitrião, no entanto, acabou adormecendo e deixou os visitantes à vontade.

Foi nesse cenário que ocorreu o 'sequestro'. Ao acordar, Nattan recebeu a inesperada notícia de que seus cachorros estavam a caminho de Tocantins em um jatinho com Henrique e Juliano.

“Acordei agora. Os meninos vieram para cá de manhã depois do show. A gente estava tomando umas até agora, 22h da noite. Eu vim dormir. Hoje eu vi que não dá mais certo andar junto. Eles levaram meus cachorros. Meu irmão, eles levaram meus cachorros. Esses caras são loucos!”, relatou o cantor em seu perfil no Instagram.

Nattanzinho também compartilhou um vídeo em que Henrique e Juliano mostram o momento do embarque dos animais no jatinho. Para sorte dos cachorros, os sertanejos ainda lembraram de pegar um saco de ração na casa do cearense.

“O Nattan dormiu. Não cuidou de nós. Ficamos sete horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai buscar os cachorros depois”, disse Henrique.

O desespero de Nattan ficou evidente em uma captura de tela de sua conversa com Juliano. “Faça isso não, por favor. Sério. Se você gostar de mim e da minha amizade, não faça isso”, escreveu o cantor, entre diversas ligações não atendidas.

Nos Stories do Instagram, Nattanzinho prometeu que a brincadeira teria troco. Ele mencionou que na quinta-feira, 23, irá à fazenda de Henrique e Juliano para uma festa de aniversário e pediu aos seguidores sugestões de pegadinhas para fazer com a dupla.

