Conheça os pontos turísticos mais perigosos do mundo

Os pontos turísticos mais perigosos do mundo! - Enquanto alguns preferem passar as férias relaxando na praia, outros procuram uma aventura, de preferência com uma emoção perigosa. De lagos ferventes a picos altos e mergulhos mortais, esses locais farão seu coração disparar. É importante notar, no entanto, que viciados em adrenalina experientes e inexperientes morreram nesses locais. Portanto, cuidado com os riscos se você se atrever a visitar algum. Pronto para a aventura? Clique na galeria para descobrir as atrações turísticas mais perigosas do mundo!

© <p>Getty Images</p>