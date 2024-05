Professor norte-americano morre após ser arrastado por onda no RJ

Um professor universitário do estado de Tennessee, nos Estados Unidos, morreu após ser arrastado por uma onda no Rio de Janeiro, onde estava em uma visita de estudo com alunos, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Clifford Gordon, professor associado de arte na Columbia State Community College, estava caminhando com três alunos na praia em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, quando uma onda atingiu o grupo.

Os estudantes escaparam ilesos, mas o professor foi arrastado pela água e desapareceu.

Na segunda-feira, as autoridades informaram a universidade que o corpo do professor havia sido encontrado.

"Ficamos de coração partido ao saber deste trágico incidente", disse a presidente da universidade, Janet F. Smith, em comunicado. Ela acrescentou: "Estamos gratos por nenhum aluno ter ficado gravemente ferido. Nossa comunidade universitária lamenta a perda de Clifford Gordon, que era um artista talentoso e muito querido por seus alunos".

A visita de estudo incluía 12 alunos de quatro faculdades do estado de Tennessee.





