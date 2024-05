Modelo e artista plástica; conheça Kawara presa por stalkear médico em MG

Kawara Welch Ramos de Medeiros, de 23 anos, é uma modelo e artista plástica que foi presa por stalking após perseguir um médico e sua família por cinco anos. Formada em Nutrição e residente em Uberlândia (MG), Kawara mantinha um perfil aparentemente comum nas redes sociais, onde compartilhava seus trabalhos artísticos e momentos pessoais. No Instagram, ela postava quadros assinados por ela, que retratavam paisagens, flores e corações, e também fotos com familiares e amigos, sempre sorridente.

A perseguição começou em 2018, quando Kawara foi atendida pelo médico em Ituiutaba. A partir desse encontro, ela passou a procurá-lo insistentemente, alegando ter um relacionamento com ele, algo que o médico sempre negou. O assédio incluiu mais de 500 ligações em um único dia, 1.300 mensagens e a utilização de mais de 2 mil números de telefone para continuar o contato após ser bloqueada repetidamente. Além de chamadas e mensagens, Kawara perseguia o médico em seu local de trabalho, residência e até em eventos profissionais.

Em 2023, a situação escalou quando Kawara agrediu a esposa do médico, roubando seu celular e a chave do carro, o que resultou em sua prisão em flagrante. Liberada após pagar fiança e cumprir medidas cautelares, ela descumpriu as ordens judiciais e ficou foragida até ser presa novamente em 2 de maio de 2024, em Uberlândia.

A defesa de Kawara afirma que ela e o médico mantinham um relacionamento amoroso e apresentou prints e testemunhas como provas. No entanto, o advogado do médico nega qualquer envolvimento entre eles e afirma que, mesmo que houvesse uma relação, isso não justificaria as ações de Kawara.

Desde a divulgação do caso, a jovem vem ganhando seguidores e atualmente conta com 6.412 no Instagram. Nos comentários de suas fotos, os internautas discutem sobre a repercussão do crime.



