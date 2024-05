Instagram vai alterar algoritmo e priorizar o conteúdo original

O Instagram anunciou que fará algumas alterações em seu algoritmo, priorizando agora conteúdo original compartilhado na rede social.

Segundo a empresa em uma postagem de blog, a mudança afetará principalmente contas que compartilham conteúdo de outras páginas. O Instagram reconhece que, até então, páginas com mais seguidores foram as mais beneficiadas, mas com essa alteração, a rede social espera corrigir essa situação.

“Achamos importante corrigir isso para dar a todos os criadores as mesmas oportunidades de alcançar novos públicos”, adiantou o Instagram.

Essa mudança será implementada ao longo dos próximos meses.

