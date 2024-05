Vídeo mostra presidente do Irã dentro do helicóptero antes do acidente

Um vídeo divulgado pelo canal público do Irã mostra o presidente do país, Ebrahim Raisi, e a sua comitiva dentro do helicóptero, minutos antes do acidente fatal.

Nas imagens é possível ver que a aeronave passava por alguma turbulência e "na cara do Presidente Rasi o medo e a confusão", como apontam os internautas que comentam o vídeo, entretanto, compartilhado nas redes sociais.

Vale lembrar que o helicóptero que transportava Ebrahim Raisi sofreu um acidente aéreo no último domingo, 19 de maio, devido às condições climáticas adversas.

O presidente do Irã voltava de uma viagem oficial feita ao Azerbaijão para a inauguração de uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

Além de Ebrahim Raisi também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, morreu no acidente.

O helicóptero que os transportava caiu na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país. Mais de 2 mil pessoas participaram nas buscas e conseguiram já recuperar os corpos.

As cerimônias fúnebres começam hoje.

