Dezenas de hipopótamos presos na lama devido à seca em Botsuana

Imagens impressionantes capturadas no local mostram a situação angustiante, com dezenas de animais encurralados lado a lado na lama. Segundo o Daily Mail, os hipopótamos ficaram presos enquanto tentavam se refrescar e evitar queimaduras solares, com o aumento das temperaturas e a evaporação da umidade do solo.

"Os sistemas fluviais estão secando e os animais estão em perigo", explicou Lesego Moseki, porta-voz do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais (DWNP) em Gaborone.

A situação é atribuída ao El Niño, fenômeno que causa alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, resultando em grandes mudanças climáticas.

As imagens foram registradas em 25 de abril em um canal próximo à vila de Nxaraga, no Delta do Cubango.





