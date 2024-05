Dono é obrigado a pagar contas de casa invadida por 5 anos na Espanha

Um homem viu o apartamento do pai ser invadido depois da morte do progenitor em Tenerife, na Espanha. A ocupação durou cinco anos e Juan Pedro foi obrigado a pagar as contas do invasor, algumas de mais de 200 euros (mais de R$ 1,2 mil).

De acordo com o ABC Espanha, o homem mora perto do apartamento onde o pai viveu, mas após a morte do progenitor, ele decidiu deixar a casa vazia e não imaginou que o imóvel seria ocupado de forma irregular.

Juan Pedro disse que recebeu "contas de água de 183 euros e algumas de 223 euros" (entre R$ 980 a R$ 1,4 mil). O homem chegou ainda a ser abordado pela Guardia Civil, que lhe bateu à porta devido a uma denúncia da pessoa invasora, que relatou que tinham lhe cortado a água. A situação tinha sido planeada pela empresa responsável pelo fornecimento de água na região.

Apesar de a pessoa invasora já ter abandonado a habitação, Juan Pedro assume que tem receio de passar por outra situação semelhante.

