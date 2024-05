Avião de Trump se choca com outro após aterrissagem na Florida

O avião particular do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se chocou com outro jato empresarial no Aeroporto Internacional de West Palm Beach, no domingo.

A Administração Federal de Aviação afirmou, em comunicado, que um Boeing 757 particular colidiu com uma aeronave empresarial estacionada no aeroporto do sul da Flórida.

Embora o comunicado não tenha identificado o avião como sendo de Trump, o NY Post relatou que Trump havia realizado um comício em Wildwood, Nova Jersey, no sábado, e que o incidente ocorreu depois que o avião pousou no aeroporto de West Palm Beach, por volta das 1h20 de domingo.

Felizmente, o choque não resultou em danos ou ferimentos registrados.

