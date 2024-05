Kéfera alerta seguidores sobre mau estado de doações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, Kéfera faz campanha nas redes sociais para pedir doações aos seguidores. No entanto, a influenciadora fez um vídeo para alertar que alguns itens estão em mau estado.

"Doação não é descarte. Pelo amor de Deus, estou fazendo triagem e as coisas estão vindo em estado complicado", disse. No vídeo, ela mostra diversos pares de tênis enlameados e afirmou que estão doando lixo.

"É muita sacanagem doar algo nesse estado, doa o que você gostaria de receber. Não dá para usar, solado descolando, sem cadarço."

A atriz ainda falou que recebeu pedaços de pano e retalhos, que não serviriam para nada, e roupas íntimas em más condições.

"Bota a mão na consciência, estão com cheiro de mofo. Calcinha suja de menstruação, fezes. Precisamos de calcinhas limpas."

