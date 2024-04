Imagens mostram destruição causada por tornado em Oklahoma

Pelo menos quatro pessoas, incluindo uma criança, perderam a vida devido a uma série de tornados em Oklahoma, nos Estados Unidos.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, dezenas de tornados causaram estragos na região central dos Estados Unidos desde sexta-feira, com alertas e avisos de inundações para este domingo, abrangendo os estados de Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

Em Oklahoma, um tornado atingiu no sábado a cidade de Holdenville, com cerca de 5.000 habitantes, causando a morte de duas pessoas e ferindo outras quatro, conforme comunicado dos Serviços de Emergência Médica do condado de Hughes.

Outra vítima fatal foi registrada na Interestadual 35, perto da cidade de Marietta, no sul de Oklahoma, segundo informações do Departamento de Emergências.

Houve ainda a confirmação de uma quarta vítima fatal em Sulphur.

Imagens impressionantes registradas após a passagem do tornado mostram a devastação causada na região.

