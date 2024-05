Kim Kardashian mostra luxuosa festa de aniversário do filho

Kim Kardashian celebrou o aniversário de seu filho mais novo, Psalm, no último sábado. O garoto, que completou cinco anos em 9 de maio, teve sua data comemorada em uma festa grande e luxuosa, decorada com o tema 'Caça-Fantasmas'. Diversas imagens da celebração foram destacadas nas histórias da página do Instagram da celebridade. Vale a pena conferir o vídeo na galeria.

Lembrando que Psalm é fruto do casamento anterior de Kim Kardashian com Kanye West. O ex-casal também tem em comum as filhas North, de 10 anos, e Chicago, de seis anos, e o filho Saint, de oito.

