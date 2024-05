Empresário é assassinado dentro de clínica de fisioterapia em Alagoas

Um empresário de 36 anos foi assassinado a tiros dentro de uma clínica de fisioterapia no centro de Arapiraca, em Alagoas. O crime ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 13, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A vítima, identificada como Isaías Vieira da Silva, trabalhava no setor de segurança privada.

De acordo com as autoridades, Isaías estava saindo da clínica após uma sessão de fisioterapia no momento do ataque. As imagens mostram o agressor entrando na clínica vestido com calça escura, camisa de mangas compridas e carregando um pacote.

As gravações das câmeras de segurança capturam o momento em que o criminoso atravessa a recepção, onde Isaías estava sentado usando o telefone celular. O agressor mexe em um aparelho telefônico e o guarda no bolso da calça. Quando Isaías se levanta para sair, o assassino se aproxima, retira uma arma da bolsa e dispara contra a cabeça da vítima.

Com Isaías, foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições. Outras três munições estavam na bolsa que ele carregava.

A polícia revelou que, cerca de um mês antes, Isaías havia sofrido um atentado que resultou em um ferimento na perna, motivo pelo qual estava fazendo fisioterapia na clínica onde foi morto.

Testemunhas relataram que, após o homicídio, o assassino fotografou a vítima antes de fugir a pé.

A Delegacia de Homicídios de Arapiraca divulgou imagens capturadas pelas câmeras de segurança do assassino momentos antes do crime.

