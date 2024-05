Simony volta ao hospital para tratamento contra o câncer um ano após cura

Mais de um ano após anunciar sua cura do câncer de intestino, Simony continua a frequentar o hospital mensalmente para o tratamento de imunoterapia. Nas redes sociais, nesta terça-feira (14), a cantora compartilhou sua rotina de medicações e explicou cada etapa do processo.

“Hoje é meu dia de fazer imunoterapia. Aqui estão todos os materiais que uso”, disse ela de forma bem-humorada. “Vocês são curiosos e sempre perguntam”, brincou. “Esta é a medicação que uso a cada 21 dias. Eu uso este filme porque minha pele é muito sensível e qualquer coisa causa alergia. Agora a enfermeira vai puncionar, eu vou deitar e ela vai cuidar de mim”, explicou.

Simony mostrou a enfermeira preparando a aplicação da medicação e comentou que não sente dor. “Já puncionou, mas não mostro porque vocês não estão preparados para ver isso, poderiam se assustar”, disse. “Não doeu nada porque aplico uma pomadinha antes de vir. Como moro a uns 30 minutos daqui, é o tempo suficiente para fazer efeito. Quando chego, já não dói mais para colocar a agulha”, detalhou.

“Agora colocamos este filme para não sair do lugar. A infusão pode levar de meia hora a uma hora. No meu caso, é uma hora por causa de um problema no rim, então o processo é mais lento. É isso, gente. A imunoterapia a cada 21 dias, uma horinha aqui sem nenhum efeito colateral, apenas um pouco de fadiga”, concluiu.

