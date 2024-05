Ator que faz o Rio em 'La Casa de Papel' sofre acidente de moto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio em 'La Casa de Papel', da Netflix, sofreu um acidente de moto e acabou deixando preocupados os seus quase 12 milhões de seguidores. O espanhol publicou primeiro uma foto em que aparecia deitado em uma cama de hospital e contou o que tinha acontecido.

"Um resumo destas duas últimas semanas... Tive um acidente de moto, sozinho, não estava rápido e tudo ficou bem. Fui operado no ombro direito e terei que passar um tempo sem me mexer muito. Mas estou bem", disse. Herrán ainda contou que por estar com equipamentos de proteção, teve apenas uma luxação na clavícula e nada mais grave. "Só um susto".

Ele também agradeceu ao hospital pelos cuidados. "Foi uma cirurgia maravilhosa e os médicos deixaram cada osso em seu devido lugar", brincou Miguel que depois colocou imagens já em casa se recuperando. Em janeiro deste ano, ele anunciou o nascimento de sua primeira filha com a companheira, Celia Pedraz.