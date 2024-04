Tornado atinge cidade na China e deixa rastro de destruição; vídeo

Um forte tornado atingiu a cidade de Guangzhou, no sul da China, na tarde deste sábado, quando a capital da província de Guangdong foi atingida por fortes chuvas e uma tempestade de granizo.

A Administração Meteorológica da China afirma que o tornado ocorreu por volta das 15 horas (horário local) e teve intensidade de nível três (numa escala que vai de zero a cinco), noticiou a agência de notícias estatal Xinhua.

A estação meteorológica na vila de Liangtian, no distrito de Baiyun, em Guangzhou, a cerca de 2,8 quilômetros do ponto da ocorrência do tornado, registrou uma rajada de vento máxima de 20,6 metros por segundo à hora que ocorreu o tornado.

As autoridades da cidade emitiram, no início do dia, avisos de trovoadas, tempestades, granizo e tornados em vários distritos. Após imagens do tornado, houve relatos não confirmados de outro noutro distrito da cidade ao final da tarde, noticiou a Associated Press.

Uma investigação sobre os danos causados ​​está em andamento, revelaram ainda.

Nas redes sociais multiplicaram-se vídeos do tornado e da devastação causada:

Tornado genera una gran Devastación en Guangzhou, China #Tornado #China

Guangzhou, una de las principales metrópolis del sur de China, fue azotada por un violento tornado la tarde del sábado, lanzando escombros por los aires durante una intensa tormenta que incluyó lluvia y… pic.twitter.com/XD5RnVmOsZ — Alertageo (@alertarojanot) April 27, 2024

Çin'in Guangzhou şehrinde kasırga ve muazzam büyüklükte bir dolu yağışı gerçekleşmiş pic.twitter.com/WS4U3AL6fo — Oğuz Aydın (@commandouz) April 27, 2024

Guangzhou kentini doğrudan vuran hortum taş üstünde taş bırakmamış, önüne gelen ne varsa yıkmış geçmiş. Çin için tarihi bir gün oluyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. ️️pic.twitter.com/Q11VaNwQ44 https://t.co/keUxlqRgfN — hawaeather (@hawaeather) April 27, 2024

Tornado in Zengcheng, Guangdong Province today. This tornado had a stronger radar apperance than the Guangzhou tornado, and also caused major damage. pic.twitter.com/R4R4gcdecx — Eric1101 (@Ericwang1101) April 27, 2024

Mira como un poderoso tornado azota la metrópolis de Guangzhou, en el sur de China

#TORNADO #China

Un tornado lanzó escombros por los aires en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, el sábado durante una fuerte tormenta de lluvia y granizo, según reportó la prensa local.… pic.twitter.com/Nt39TF75fE — Alertageo (@alertarojanot) April 27, 2024

More footage of the tornado today in the city of Guangzhou, China ??

▪︎ 27 April 2024 ▪︎#tornado #China #Guangzhou pic.twitter.com/AOWOCCcRXi — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) April 27, 2024

