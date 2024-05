Cavalo fica isolado em telhado no Rio Grande do Sul; veja as imagens

Imagens de um cavalo no telhado foram registradas nesta quarta-feira na região de Canoas, no Rio Grande do Sul.

As imagens aéreas mostram o animal completamente isolado devido às inundações que atingiram o estado. O número de vítimas fatais ultrapassou 100 nesta quarta-feira, de acordo com o balanço mais recente.

Organizações locais estão empenhadas em resgatar animais domésticos que, assim como a população, estão desamparados.

A situação pode piorar com a chegada de uma frente fria, prevendo-se mais chuvas e ventos.

As autoridades do Rio Grande do Sul informaram que 100 pessoas já morreram, há pelo menos 128 pessoas desaparecidas e 372 feridas devido às fortes chuvas, afetando diretamente 1,4 milhões de pessoas. Mais de 66 mil estão em abrigos e 163.720 foram desalojadas.

O foco das autoridades é resgatar sobreviventes isolados e garantir energia e água à população atingida.

Especialistas alertaram para o risco de novos problemas, já que as condições meteorológicas podem ser agravadas pela chegada de uma frente fria à região sul do estado, provocando mais chuvas e queda de temperatura esta semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).







Veja o vídeo abaixo:

Brasil - Rio Grande do Sul



Vídeo impressionante mostra um cavalo ilhado no telhado de uma residência, no bairro Mathias Velho, em Canoas. Segundo informações, após assistirem as imagens da Rede Globo, uma equipe foi deslocada para salvar o animal. pic.twitter.com/T4jnCY3DCe — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) May 8, 2024

