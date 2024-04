Influencer iraquiana é morta a tiros em Bagdá

A influenciadora iraquiana do TikTok Om Fahad foi morta a tiros dentro do seu carro em Bagdá, no Iraque, nesta sexta-feira (26).

Um comunicado do Ministério do Interior do Iraque informa que uma “mulher conhecida nas redes sociais” foi morta por “assaltantes desconhecidos”.

Uma fonte de segurança iraquiana disse à agência de notícias AFP que o agressor parecia estar fingindo fazer uma entrega de comida.

Fahad, cujo nome verdadeiro é Ghufran Sawadi, teria sido baleada quando estava do lado de fora de sua casa no bairro de Zayne, leste da capital.