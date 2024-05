Twenty One Pilots anuncia três shows no Brasil em janeiro de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Twenty One Pilots anunciou nesta quinta-feira (8) três shows da turnê "The Clancy World Tour" no Brasil. As apresentações acontecem em janeiro de 2025.

A dupla passará por Curitiba (22/01), Rio de Janeiro (24) e São Paulo (26). Os shows acontecerão, respectivamente, na Pedreira Paulo Leminski, na Farmasi Arena e no Allianz Parque.

Os ingressos vão de R$ 165 (cadeira N3, meia-entrada, Rio) a R$ 810 (pista premium, inteira, todas as cidades). Clientes Santander terão desconto nos ingressos e poderão parcelar a compra em três vezes sem juros.

A pré-venda para Clientes Santander começa no dia 14 de maio às 10h, e a venda geral começa no dia 16 de maio, ao meio-dia. Os ingressos serão vendidos pelo site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

DUPLA JÁ SE APRESENTOU EM FESTIVAIS NO BRASIL

O Twenty One Pilots é conhecido por sucessos como "Stressed Out" e "Heathens" e já se apresentou no Brasil em quatro ocasiões. A dupla já foi atração principal do Lollapalooza Brasil e da GPWeek.

Agora, eles vêm ao país para divulgar o novo álbum, "Clancy". O disco será lançado no dia 24 de maio, e contará com três faixas já divulgadas: "Backslide", "Next Semester" e "Overcompensate".