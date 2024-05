Imagens atualizadas: As tristes e devastadoras inundações no Sul do Brasil - O Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas nas últimas semanas. A inundação devastadora matou pelo menos 147 pessoas e deixou 806 feridos. Até o dia 13 de maio, 132 pessoas haviam sido dadas como desaparecidas. As enchentes provocaram cortes de energia elétrica e comunicação, rompimento de pontes e barragens, estradas submersas e deslizamentos de terra em todo o Estado. Em torno de 616,9 mil pessoas precisaram sair de suas casas na região. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas não tenham acesso a um abastecimento de água potável. Está previsto que a chuva perca força a partir do dia 14 de maio (terça-feira), mas o acumulado dos últimos dias mantém o Rio Grande do Sul em alerta para aumento dos níveis de rios e lagos. As temperaturas também devem cair. Imagens de esperança, no entanto, começaram a surgir: o Brasil inteiro se mobilizou para ajudar o Sul das mais variadas maneiras. Clique para ver imagens das tristes e devastadoras enchentes no Sul do Brasil.

© <p>Getty Images</p>