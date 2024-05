WhatsApp recebe atualização que vai mudar a forma como usa o app

O WhatsApp vem se renovando nas últimas semanas e, segundo o site GSMArena, o novo visual já está chegando para a maioria dos usuários. As principais mudanças são:

Menu na parte inferior: Agora, as opções de conversas, chamadas, status e configurações ficam acessíveis em um menu na parte inferior da tela, facilitando a navegação.

Novos botões na tela de conversas: Três novos botões no topo da tela de conversas permitem filtrar a visualização para todas as conversas, apenas mensagens não lidas ou apenas grupos.

Modo escuro: Um novo modo escuro foi adicionado, perfeito para quem usa o app em ambientes com pouca luz ou deseja economizar bateria.

Ainda não recebeu as novidades?

Calma, elas devem chegar em breve! A velocidade das atualizações pode variar de acordo com a marca, modelo e versão do sistema operacional do seu celular.

