Estrela da TV chilena perde filho de 6 anos em incêndio trágico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz chilena Mariana Derderián, 44, perdeu o filho Pedro Aravena, 6, em um incêndio que começou de forma misteriosa em sua casa, na madrugada desta quinta-feira (9).

O QUE ACONTECEU

Mariana conseguiu escapar ilesa da residência em chamas, junto da filha mais velha, Leticia -mas não conseguiu resgatar Pedro. A atriz vivia com a família no bairro de Viracura, na capital Santiago.

O jornalista Francisco Aravena, 48, ex-marido de Mariana e pai das duas crianças, se feriu tentando resgatar o caçula. Ele havia sido avisado por Mariana sobre o fogo, chegou à casa antes dos bombeiros e invadiu a casa num ato desesperado por salvar o filho.

Francisco sofreu lesões respiratórias e foi transferido para a Clínica Alemã de Santiago, onde se encontra em coma induzido. Mariana e a filha mais velha também foram hospitalizadas. A menina já recebeu alta, enquanto a atriz se encontra em um quadro estável.

As primeiras investigações apontam para a hipótese de o incêndio ter sido provocado pelo contato entre uma fonte de calor e algum material inflamável. Outra possibilidade, segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Jara, aponta uma sobrecarga na rede elétrica da residência.

Nascida na Venezuela, Mariana Derderián vive no Chile desde a infância e ganhou fama atuando nas novelas do país. "Mamá Mechona" (2013) e "La Chúcara" (2014) foram alguns de seus trabalhos. Ela também é recordada por lá por ter protagonizado a versão local da novela infantil "Floribella" (2006), interpretando o papel que, no Brasil, foi de Juliana Silveira.

