As revelações de gravidez mais surpreendentes dos famosos! - Gerar uma vida não é tarefa fácil! Mesmo tendo centenas de pessoas dando à luz neste segundo, esta continua sendo uma maravilha da natureza que merece ser celebrada. Mas, quando se trata de famosas, as celebrações de gravidez são ainda maiores do que para o restante das mortais. Para os ricos e famosos, ter um filho também é a oportunidade de passar para frente um enorme legado (e fortuna). Por isso, ao anunciar uma gestação, muitas celebridades costumam ter a mesma criatividade artística, estilo e cuidado que dão aos seus projetos profissionais. Inclusive, em 9 de maio de 2024, Hailey Bieber compartilhou um vídeo de sua recente cerimônia de renovação de votos com Justin Bieber no Instagram. Isso parece pôr fim a meses de rumores de que o casamento do casal estava em crise, mas ainda mais importante foi a revelação de que a esposa do astro pop está grávida. A modelo de 27 anos e fundadora da Rhode usava um vestido longo de renda branca que destacava sua barriga saliente. Ela não adicionou nenhuma legenda ao post. Os representantes dos Biebers confirmaram que ela está sim esperando um filho e que a gestação já tem mais de seis meses. O casal oficializou união em 2018, apenas dois meses depois de ficarem noivos. Em outubro de 2023, Hailey desabafou sobre os constantes rumores de gravidez e como eles a estavam afetando. "Há algo desanimador nisso, caramba, não posso ficar inchada uma vez e não estar grávida?", revelou ela, admitindo que isso a chateava muito. "Quando chegar o dia em que isso for verdade, você, como a internet, será o último a saber", afirmou. Clique na galeria e veja as maneiras mais memoráveis que algumas famosas anunciaram a gravidez.

© Getty Images