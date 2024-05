Nasa divulga imagens impressionantes das enchentes em Porto Alegre

A NASA divulgou, na quarta-feira (8 de maio), fotos capturadas pelo Landsat 8, o satélite mais poderoso da agência espacial americana, das enormes enchentes que assolam Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As imagens detalhadas mostram praticamente todo o perímetro da cidade, com as margens do Rio Guaíba e grande parte da capital submersas pelas águas.

Os bairros Farrapos, São Geraldo, Centro e Menino Deus estão completamente inundados, assim como os estádios do Inter e do Grêmio e o Aeroporto Salgado Filho.

Segundo a NASA, as precipitações extremas em Porto Alegre se encaixam em um padrão mais amplo de mudanças climáticas que os cientistas preveem para a região, devido ao aumento das concentrações atmosféricas de CO2 e outros gases de efeito estufa.

[Legenda]© Nasa

O satélite Modis também capturou imagens que evidenciam a extensão das inundações no rio Jacuí, desde Charqueadas, a oeste de Porto Alegre, até sua foz na Lagoa dos Patos, passando pelo ponto de encontro entre os dois rios.

