Entenda quais os cuidados que precisa ter ao escolher os ovos no mercado

Devido a sua praticidade, versatilidade e acessibilidade, o ovo se tornou um dos protagonistas no prato não só do brasileiro como do mundo todo. O seu custo-benefício faz com que se torne uma excelente opção de proteínas, tanto no café da manhã quanto no almoço e jantar. Mas, você sabe quais cuidados deve ter ao escolher os ovos no supermercado?



Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção brasileira de ovos foi superior a 52 bilhões de unidades, no ano de 2022, e o consumo nacional atingiu a marca de 241 ovos por habitante. Nesse cenário, a alta demanda requer atenção dos consumidores nas gôndolas.

Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, a casca do ovo funciona como uma embalagem natural que protege o conteúdo interno e, por isso, mesmo sendo um alimento perecível, tem um prazo de validade, mesmo que mais estendido que outros alimentos de origem animal. “Mesmo com a sua conservação natural mais alongada, alguns cuidados devem ser tomados na hora da compra dos ovos. Afinal, fissuras, rachaduras e sujidades comprometem a qualidade do ovo e colocam em risco o consumo”, revela.

Ainda segundo a especialista, existem três etapas necessárias para certificar que a compra estará protegendo o consumo e a qualidade do produto. São elas:

Na embalagem:

- Verificar a data de validade;

- Verificar se a embalagem está seca e não foi armazenada próximo a produtos com cheiro forte

- Buscar pelo selo de inspeção que pode ser federal, estadual ou municipal;

- Comprar sempre em estabelecimentos de sua confiança

Nos ovos:

- Devem estar íntegros, isto é, sem fissuras ou rachaduras;

- Devem estar limpos e sem sujidades.

Conservação

É comum conhecermos pessoas que costumam lavar seus ovos ao chegar em casa ou então lavam o ovo antes de ser utilizado. Contudo, na prática, o alimento não deve ser higienizado em momento algum depois da compra. “O ovo apresenta cerca de 10 mil poros, ao lavar a casca fica úmida e pode ocorrer o crescimento de microrganismos que podem penetrar no ovo através dos poros, interferindo em sua qualidade”, explica a nutricionista.

Então, como podemos nos certificar de sua pureza? O ovo precisa passar por um processo térmico, seja frito, cozido para eliminação de todos os microrganismos. Quanto ao armazenamento, é importante lembrar que a cada dia que passa o ovo envelhece e, por isso, é fundamental que o ovo seja bem armazenado para garantir seu “frescor”.

Dessa forma, seu armazenamento é recomendado guardado dentro ou fora da geladeira e retirados da embalagem que estava no mercado. Fora da geladeira, o ovo deve estar em local seco, fresco, arejado e longe de odores por 10 dias. Em refrigeração, seu consumo deve seguir a validade constante na embalagem. O período acima está relacionado a manutenção da qualidade e frescor do ovo.

O ovo tem um papel importante no desenvolvimento humano, desde o nascimento até a manutenção da qualidade de vida durante o envelhecimento. Entretanto, é preciso estar atento à sua produção e conservação para garantir todos seus benefícios para a saúde.

