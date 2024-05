Kris Jenner revela que foi diagnosticada com tumor

Kris Jenner revela na 5.ª temporada de 'The Kardashians' que foi diagnosticada com um tumor. A informação é destacada num trailer do reality da Hulu, que está disponível na página de Instagram da matriarca do clã Kardashian-Jenner.

No meio da turbulenta gravidez da filha Kourtney, que foi mãe pela quarta vez em novembro do ano passado, Kris Jenner recebeu uma notícia péssima no que dizia respeito à sua saúde.

"Fiz meu exame", começa por dizer Kris Jenner num jantar com o namorado, Corey Gamble, e as filhas.

"Eles encontraram um quisto e um pequeno tumor", conta.

Leia Também: Marisa Orth fala sobre alcoolismo de forma leve em nova temporada de 'Bárbara' no teatro