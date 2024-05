Aprenda a fazer um delicioso pudim de leite condensado

Que tal surpreender a família com uma sobremesa clássica e irresistível? O pudim de leite condensado é uma opção infalível que agrada a todos os paladares. Além de ser delicioso, é fácil, econômico e rápido de preparar. Sua textura cremosa e sabor marcante vão conquistar a todos e deixar um gostinho de quero mais.

INGREDIENTES

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar

Pudim:

1 lata leite condensado

2 medidas (da lata) de leite de vaca

6 ovos

Como fazer a calda:

Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Misture meia xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver bem o açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Como fazer a massa:

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes e despeje na forma reservada com o açucar queimado.

Cubra a forma com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos dependendo da velocidade do seu forno. Use o truque do palito para saber quando estiver realmente pronto.

Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a seguir.

** É muito importante que o pudim seja assado em banho maria.

