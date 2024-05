Trovoada e erupção vulcânica ocorrem simultaneamente na Guatemala; veja

Imagens impressionantes captadas no final de abril mostram o momento em que uma trovoada e uma erupção vulcânica aconteceram ao mesmo tempo na região de Antígua, na Guatemala.

O vídeo, gravado por um dos presentes, mostra os segundos em que um raio atinge a lava que sai do Vulcão do Fogo. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos usuários se questionando sobre a improbabilidade do evento e descrevendo a situação como "incrível".

De acordo com o Instituto Nacional de Sismologia, Meteorologia e Vulcanologia da Guatemala, a erupção do Vulcão do Fogo expeliu uma coluna de gás de cerca de 300 metros de altura e as cinzas chegaram a uma distância de 30 quilômetros.

Veja as imagens na galeria acima.

Leia Também: Defesa Civil alerta para novas 'inundações severas' no RS