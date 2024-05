Cão abraça perna de voluntária após ser resgatado em Rio Grande do Sul

As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de devastação e morte, afetando milhões de pessoas em todo o estado, além de milhares de animais. Surgiram imagens emocionantes, como a do cavalo caramelo isolado em um telhado, e resgates tocantes, como o ocorrido recentemente com um cão em Canoas.

O animal comoveu uma equipe de voluntários de Santa Catarina no sábado, em um abrigo, ao abraçar a perna de uma veterinária que cuidava de vários cães resgatados naquela localidade.

A veterinária Liandra Dall’Orsoletta, coordenadora do Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais (NAPA) de Chapecó, foi surpreendida e emocionada ao perceber o gesto do cão.

"Quando fui puxar a perna, senti que algo estava segurando. Olhei e o vi. Ele estava chorando. Coisa mais amada. Eu digo que minha cara de dó era maior que a cara dele de coitado, porque realmente partiu o coração", contou.

O vídeo, que está disponível na galeria acima, rapidamente se tornou viral.

É importante recordar que pelo menos 147 pessoas já perderam a vida no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas e enchentes que assolam o estado desde o final de abril. Além disso, há 127 desaparecidos e 806 feridos.

