Destroços da ponte de Baltimore desabam após explosão; veja as imagens

Na segunda-feira, várias equipes do exército dos EUA detonaram cuidadosamente um conjunto de explosivos para destruir os destroços da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos EUA. Após a explosão, que gerou uma nuvem de fumaça negra, os destroços metálicos desabaram no rio.

O navio de carga Dali estava coberto pelos destroços da ponte de Baltimore desde o dia do acidente. Segundo a Associated Press, a explosão era crucial para liberar a embarcação. O Dali será rebocado por três ou quatro rebocadores até o terminal mais próximo do porto, onde passará várias semanas para ser restaurado.

As autoridades confirmaram que a detonação dos explosivos transcorreu conforme planejado. "Este foi um marco significativo", afirmou o coronel Estee Pinchasin, comandante distrital de Baltimore do Corpo de Engenheiros do Exército.

A tripulação do Dali permaneceu a bordo durante a explosão, e não foram relatados ferimentos ou problemas. Vale lembrar que os 21 tripulantes a bordo não puderam deixar o Dali após o barco colidir com a ponte em 26 de março.

O navio cargueiro sofreu duas falhas de energia devido ao disparo inesperado de disjuntores elétricos antes de colidir com a estrutura e causar o desabamento da ponte. O acidente resultou em seis mortes.

Leia Também: Corpo do último trabalhador da ponte Francis Scott Key é encontrado