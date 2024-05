Monique Evans eliminou 20 kg antes de casamento com DJ Cacá Werneck

Monique e Cacá decidiram por um casamento tradicional, com a cerimônia sendo conduzida por um pastor da Igreja Cristã Contemporânea. Ambas as famílias participarão ativamente, com Monique sendo levada ao altar pela filha, Bárbara Evans, e a neta Ayla, de 2 anos, como daminha. O sobrinho de Cacá será o pajem, e a mãe da DJ está ajudando na organização do evento.

Em meio aos preparativos, Monique desabafou nas redes sociais sobre o estresse que tem enfrentado: "Estou com uma olheira absurda, uma coisa horrorosa, de preocupação, de nervoso, de muita coisa para resolver. O casamento é quinta-feira e todos os dias tenho alguma coisa para resolver. Estou muito apavorada, socorro", disse ela na tarde desta segunda-feira (13).

Além dos preparativos, Monique também se dedicou a uma transformação visual. Na última semana, ela passou por uma harmonização facial e fez testes de penteado e maquiagem para o grande dia. Ela também entrou em um programa de emagrecimento, perdendo 20 kg, o que fez com que a aliança precisasse ser ajustada.

Para a lua de mel, o casal planeja uma viagem à Europa, com visitas a Paris, Ibiza e Barcelona.

Leia Também: Simony volta ao hospital para tratamento contra o câncer um ano após cura