Piloto pousa avião sem trem de pouso em Newcastle, na Austrália; veja

Um piloto demonstrou sua habilidade e calma em uma situação de emergência ao pousar um avião sem trem de pouso no aeroporto de Newcastle, na Austrália, na última segunda-feira (13 de maio). O piloto, que já havia passado por um momento estressante antes do pouso, conseguiu colocar todos a salvo.

O incidente aconteceu durante um voo com dois passageiros, um homem de 60 anos e uma mulher de 65 anos. A aeronave decolou de Newcastle com destino a Port Macquarie, uma cidade no norte do país. Poucos minutos após o início da viagem, o piloto alertou sobre "problemas com o trem de pouso".

Diante da situação, os três ocupantes do avião tiveram que circular por cerca de 3 horas para queimar combustível antes da aterrissagem. "O piloto fez uma aterrissagem exemplar e colocou todos em terra de forma segura, e isso é o mais importante", afirmou um especialista em aviação, citado pela imprensa internacional. Ron Bartsch explicou que o piloto optou por circular e pousar no mesmo aeroporto de onde decolou por causa dos melhores recursos disponíveis para uma aterrissagem de emergência.

"A situação poderia ter sido bem pior", ressaltou o especialista.

As autoridades australianas estão investigando o incidente para determinar a causa do problema com o trem de pouso. As três pessoas envolvidas no incidente não sofreram ferimentos, o que foi confirmado pelas equipes de emergência presentes no local.

Veja a aterragem na galeria acima.

Leia Também: Avião derrapa na pista no Senegal e fere dez pessoas