Noivos viralizam com lista de regras rígidas para casamento; veja

Convites de casamento geralmente incluem uma lista de sugestões de presentes, além de informações sobre o local, horário e o dress code. No entanto, um casal norte-americano decidiu ir além e anexou uma lista de regras sobre o que fazer e o que não fazer durante a cerimônia. Insatisfeita, uma pessoa próxima aos noivos divulgou essa lista no Reddit, uma plataforma de fóruns online.

A primeira das 15 regras já deixa claro: "Este é o grande dia de [censurado] e [censurado], não o seu." A maior parte das instruções são proibições que variam bastante.

[Legenda]© Reprodução- Reddit

As regras completas são:

Este é o grande dia de [censurado] e [censurado], não o seu.

Não atrapalhe o fotógrafo.

O traje é PRETO e/ou DOURADO. Não vermelho, azul, verde e definitivamente NÃO BRANCO.

Não rearranje os assentos, temos um mapa de assentos por um motivo.

Se você não contribuiu com dinheiro para o casamento, guarde seus "deveria ter", "poderia ter", "teria" para si mesmo. Sua opinião é irrelevante.

Modere-se ao beber.

Nenhum grande anúncio ou proposta.

Se você não consegue lidar ou não gosta da música que está tocando, simplesmente vá para casa. Isto é uma celebração, não um funeral.

Este é um tipo de evento “Retomando os anos 90 e 2000”, então haverá twerk.

Use uma hashtag do casamento ao postar fotos do evento.

Não fique sentado durante toda a noite.

Nenhuma bebida alcoólica de fora. Se for pego, será escoltado para fora.

Consulte novamente a regra n.º 1.

Os noivos disseram o que disseram!

Suba o som até o limite máximo.

No Reddit, houve divergências de opiniões sobre a atitude do casal. Alguns perfis deram razão aos noivos, mas criticaram o tom usado para explicar as normas. Outros disseram que não iriam a uma celebração com tantas regras.

