Android usará IA para o avisar se estiver sendo alvo de fraudes

Na abertura do evento anual I/O nesta terça-feira, 14 de maio, o Google revelou uma nova versão da sua inteligência artificial (IA) e algumas novidades que ela possibilita. Entre as novidades, destaque para ferramentas que serão mais eficazes na detecção de fraudes.

Embora ainda em fase de testes, segundo o site Engadget, a Google espera integrar as ferramentas nos smartphones Android até o final do ano. As informações disponíveis indicam que, por meio da IA, será possível:

Detectar padrões de conversa em tentativas de fraude: a ferramenta identificará solicitações de informações pessoais, como códigos PIN ou senhas, e enviará um alerta em tempo real ao usuário, avisando sobre o potencial risco de fraude.

