Silvio Luiz está intubado e com ventilação assistida, segundo boletim médico

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O narrador Silvio Luiz, 89, que sofreu um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record, está em coma induzido e intubado. A assessoria do hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo, emitiu na tarde desta terça-feira (14) um novo boletim. Segundo a unidade médica, o narrador esportivo está na Unidade de Terapia Intensiva com ventilação assistida.

"O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unidade Paulista sob sedação desde 8 de maio. Ele está intubado, em ventilação assistida e sob cuidados intensivos, sem previsão de saída da unidade", diz o boletim assinado pelo médicos Roberto Betti e Haggeas da Silveira Fernandes.

Silvio voltou a ser internado na última quarta-feira, dia 8 de março. Ele havia recebido alta no dia 30 de abril, após 23 dias de internação. O narrador passou mal no dia 7 de abril durante a transmissão ao vivo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, pela Record. Silvio passou mal após o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0.

Leia Também: Jornalista Antero Greco está em coma com tumor cerebral