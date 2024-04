Falta de vitamina B12 causa sintomas incômodos; saiba quais são

É essencial consumir alimentos ricos em vitamina B12 com regularidade. Por quê? Porque desempenha um papel fundamental na saúde dos nervos, do cérebro e no metabolismo energético. Além disso, é necessário para o desenvolvimento dos nervos, a síntese de DNA e a formação de glóbulos vermelhos, como explica Samantha Turner, uma dietista citada no BestLife.

A deficiência de vitamina B12 afeta muitas pessoas, especialmente adultos mais velhos, vegetarianos e veganos. As consequências dessa deficiência podem ser desconfortáveis e incluem:

Fadiga: Baixos níveis de B12 podem diminuir a produção de glóbulos vermelhos, dificultando o fornecimento de oxigênio às células do corpo, o que pode causar fadiga, conforme explica Leann Poston, médica.

Problemas de fertilidade: A deficiência de vitamina B12 foi associada à infertilidade, pois a vitamina melhora o número de óvulos saudáveis e a qualidade dos embriões, diz Qianzhi Jiang, dietista.

Dormência, formigamento e efeitos neurológicos: A falta de vitamina B12 pode afetar a transmissão de mensagens pelos nervos, resultando em dormência, formigamento e outros sintomas neurológicos, como irritabilidade e marcha anormal, afirma Leann Poston. Qianzhi Jiang também menciona a possível perda do olfato e reflexos neurológicos prejudicados.

Dores na boca: A deficiência de vitamina B12 pode causar glossite, uma condição que deixa a língua com uma aparência lisa e dolorosa, conforme explica Poston.

Palidez da pele: A falta de vitamina B12 pode levar à anemia, uma condição na qual os glóbulos vermelhos ficam presos no baço, resultando em uma cor de pele pálida.

