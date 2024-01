As necessidades dos homens em relacionamentos (e como atendê-las) - Muito se fala sobre necessidades emocionais em geral, mas será que elas diferem entre homens e mulheres? Bem, de acordo com especialistas, algumas são diferentes sim. No entanto, ao contrário das mulheres, as necessidades emocionais dos homens não são tão frequentemente discutidas. Claro, algumas são semelhantes às das mulheres, mas existem algumas diferenças quando se trata das coisas que fazem os homens se sentirem amados e contentes em um relacionamento. Clique na galeria para aprender sobre as necessidades emocionais dos homens e como você pode atendê-las para que ambos possam desfrutar de um relacionamento mais gratificante.

© Shutterstock