Endocrinologista desmitifica a relação entre inverno e aumento de peso

Para muita gente, o outono e o inverno são temporadas de gostosuras. Afinal, o friozinho colabora com o aumento do apetite e a vontade de comer alimentos mais calóricos. A justificativa é a de que o corpo precisa de mais calorias nesta época do ano para se manter aquecido.



Mas, será que isso é verdade?

A dra. Tassiane Alvarenga, endocrinologista e metabologista pela SBEM, diz que sim, mas, não significa que podemos ceder às tentações. “O que ocorre é que nosso corpo sabe, através da evolução, que no inverno nosso gasto energético aumenta para que possamos gerar calor e proteger o corpo. Com isso, há uma resposta natural de aumento do apetite e de procura por alimentos que nos forneçam mais energia”, explica.

Só que a mesma evolução que nos levou a essa percepção de que precisamos de mais alimentos em dias frios também mudou nosso estilo de vida: passamos a usar mais roupas para nos proteger do frio e a ficar em ambientes fechados e com calefação. Com isso, “nosso gasto energético não aumenta tanto, mas, as respostas adaptativas de aumento de apetite sim. Além disso, comemos muito pelo prazer e, por estar frio, acabamos praticando menos exercícios ao ar livre. Com essa combinação, muita gente acaba engordando significativamente na estação”, diz a médica.

Para quem quer passar pelo período sem sustos na balança, saiba que isso é possível. Para isso, é preciso consumir opções mais saudáveis e pouco calóricas, como verduras, frutas e vegetais, grãos integrais e carnes magras. Manter ou mesmo intensificar o ritmo dos exercícios físicos também faz a diferença: “o gasto de calorias nos dias frios também será maior”, incentiva a endocrinologista, que conta que alguns estudos já buscam medicações para ativar o tecido adiposo marrom, que gera calor, como estratégia no tratamento da obesidade.

