"Cabeça de Ozempic" e outros efeitos colaterais que a perda de peso súbita causa no corpo - No ano passado, houve um aumento no número de pessoas que usaram o medicamento prescrito Ozempic e outros remédios da mesma classe. Para alguns, é uma tábua de salvação absoluta no tratamento do diabetes. Para outros, um dos seus principais efeitos secundários – a perda de peso rápida e repentina – significa que o seu apelo reside apenas na quantidade significativa de quilos que é possível queimar enquanto tomam a droga. Mas o que acontece realmente no corpo se você perder peso rapidamente? Um fenômeno conhecido informalmente como "rosto de Ozempic" (ou "cabeça de Ozempic") oferece algumas pistas... Há, de fato, vários efeitos colaterais. Curioso? Clique para saber o que acontece com o corpo quando se perde muito peso de forma imediata.

