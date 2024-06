Dicas essenciais de design de interiores para um inverno aconchegante em casa - O inverno muitas vezes significa fugir do frio e, para muitos, passar mais tempo em casa. Para quem escolhe a vida de hibernação, essa é a ocasião perfeita para redecorar a casa em um espaço aconchegante. E não precisa ser uma grande renovação. Detalhes na decoração farão do seu espaço o refúgio de inverno perfeito. Bateu curiosidade? Então dê uma olhada nesta galeria com dicas de design de interiores que vão aquecer seu inverno.

© <p>Shutterstock</p>