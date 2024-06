Médico revela alimentos que as pessoas não deveriam comer

Os refrigerantes e as carnes frias não são os únicos inimigos da saúde. Há outros que se comem em todo o lado e que podem custar alguns anos de vida a menos, sobretudo em pessoas com problemas digestivos, cardiovasculares, hepáticos ou neuropsiquiátricos. O gastroenterologista Gustavo Lima indicou cinco deles, em declarações à coluna Claudia Meireles do jornal Metrópoles.

O médico, que estagiou no no King’s College Hospital, em Londres, alerta para os perigos associados ao consumo frequente de snacks de farinha de milho, balas, linguiça, achocolatados em pó e bebidas alcoólicas. Primeiramente, explica que os snacks de farinha de milho, por exemplo, são ultraprocessados, ricos em sódio, gorduras e corantes, aditivos que prejudicam o intestino.

Em relação às balas, "são bastante calóricas, com corantes e emulsificantes, que sabemos estar ligados ao desenvolvimento de doenças inflamatórias do intestino". Já a linguiça aumenta o risco de não só de doença inflamatória intestinal como de neoplasia colorretal, ou seja, uma massa anormal de tecido gerada por uma reprodução descontrolada e persistente de células, que, tanto quanto se sabe, pode ser benigna ou maligna.

Os achocolatados em pó destacam-se igualmente pelo lado negativo, por conterem "alto teor calórico". "Não fazem bem nem para o intestino nem para a microbiota", alerta.

Sobre as bebidas alcoólicas, o gastroenterologista defende que "não existe uma quantidade segura de álcool". Deixa ainda um recado: "O álcool é um grande fator de risco para problemas de saúde em geral".

Leia Também: Pela sua saúde, saiba os alimentos que deve evitar comer todos os dias