A Lua está prestes a entrar em Capricórnio: Entenda o que isso significa para o seu signo - Em junho, damos as boas-vindas a uma Lua Cheia na constelação de Capricórnio. Ocorrendo na época em que se comemora o inverno, a Lua Cheia deste mês representa um ponto culminante para as metas e intenções que colocamos em movimento no final de 2023. À medida que a noite mais longa e o dia mais curto do ano ocorrem no Hemisfério Sul, a Lua Cheia nasce para iluminar o caminho em que estamos. É um momento de fazer as mudanças necessárias e liberar o que não é mais para nós. Clique para descobrir o que a Lua Cheia deste mês significa para o seu signo astrológico!

© <p>Shutterstock</p>