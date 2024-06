Saiba como preparar uma Torta de Maçã do Amor

Para uma boa festa junina, não pode faltar uma boa maçã do amor, não é mesmo? Para te ajudar a servi-la de uma forma diferente, ensinamos a fazer uma Torta de Maçã do Amor, com biscoito de maizena na base, é decorado com fatias de maçã.

Para saber como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Torta de Maçã do Amor

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Maizena Estrela

4 maçãs sem sementes

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de gelatina sem sabor

1 xícara e meia de chá de margarina em temperatura ambiente

165 ml de groselha

4 xícaras de chá de leite

2 gemas

Modo de Preparo:

- Leve ao processador os biscoitos de maizena e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio (180º C) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.

- Em uma panela pequena, junte 2 maçãs em cubinhos, meia xícara de groselha, meia xícara de chá de água e deixe cozinhar até reduzir um pouco o líquido. Retire a maçã e reserve a calda.

- Em uma panela média, junte 1 lata de leite condensado, 4 xícaras de chá de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, 2 gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Acrescente a maçã reservada e deixe esfriar.

- Dissolva 1 colher de chá de gelatina sem sabor em 2 colheres de sopa de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver.Em uma panela pequena, coloque 3 colheres (sopa) de groselha, 2 maçãs cortadas em fatias finas, cozinhe rapidamente até a maçã ficar vermelhinha, retire a maçã e reserve a calda.

- Acrescente a gelatina dissolvida na calda, mexa bem e deixe esfriar.

- Despeje o recheio sobre a massa, acomode por cima as fatias de maçãs e a calda de groselha e leve à geladeira por 2 horas.

- No momento de servir desinforme a torta sobre um prato raso e sirva ainda gelada.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos + tempo de geladeira