Saiba o que a falta de potássio pode causar na sua saúde

O potássio é crucial para várias funções do corpo humano, como a transmissão de sinais nervosos, as contrações musculares, o equilíbrio dos fluidos e a pressão sanguínea, conforme explicado por Lauren DeDecker, médica citada no BestLife. Essencialmente, o potássio desempenha um papel fundamental na regulação dos batimentos cardíacos, dada a sua influência na função muscular, incluindo o coração.

Normalmente, obtemos o potássio necessário através da alimentação. No entanto, a falta deste mineral pode resultar em sintomas desagradáveis, como fadiga, fraqueza muscular, cãibras, arritmia cardíaca, obstipação, inchaço, dormência e formigueiro nas mãos ou pés, dificuldades respiratórias e hipertensão.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é recomendada uma ingestão diária de 4.700 miligramas (mg) de potássio para indivíduos com 14 anos ou mais. Para confirmar se há uma deficiência de potássio, é necessário realizar uma análise de sangue.





