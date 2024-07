O que acontece no corpo se você parar de beber álcool de vez? - Ao parar de beber, você experimentará uma infinidade de benefícios para a saúde física e mental. Mas embora largar o álcool possa trazer alívio imediato, a natureza e a intensidade destes efeitos podem variar dependendo de quanto e com que frequência você bebe. O consumo social e moderado pode não resultar em grandes mudanças na sua vida, mas é possível sentir os resultados mais significativos se é um bebedor de longa data. E são tantas vantagens surpreendentes, caso esteja pensando em parar ou reduzir a bebida alcoólica. Dos sintomas da abstinência aos benefícios imediatos, clique na galeria para saber o que acontece com seu corpo e mente quando se abandona esse vício.

