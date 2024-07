Estas bolachas só levam três ingredientes e são muito rápidas de fazer

Uma receita de bolachas não tem que ser complicada de fazer. A prova está nesta sugestão do 'website' Says. Só vai precisar de três ingredientes, nada mais.

Ingredientes:

1 xícara de manteiga de amendoim

1/2 xícara de açúcar

1 ovo

Modo de preparação:

1- Numa taça misture a manteiga de amendoim, o açúcar e o ovo.

2- Com a ajuda de uma colher, retire porções de massa e coloque num tabuleiro forrado com papel vegetal.

3- Com um garfo, achate ligeiramente as bolachas. Leve ao forno durante oito a 10 minutos.

