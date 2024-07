Saiba como escolher escolher um bom melão

Se você for a um mercado sem pedir ajuda a um vendedor, pode acabar se atrapalhando na escolha de um melão. Sendo uma das frutas da estação, há algumas dicas importantes a considerar antes de comprar.

De acordo com a conta de TikTok directopaladar, onde são compartilhadas várias dicas gastronômicas, bater com uma pancada seca ou apertar as pontas do melão não é um método eficaz para avaliar sua qualidade.

Em vez disso, eles sugerem uma abordagem mais simples e, segundo eles, com melhores resultados. O que você deve observar é a aparência exterior do melão. Verifique se não está danificado, se não possui amassados e se não apresenta odores estranhos. Após levar o melão para casa, é importante não armazená-lo próximo a outras frutas nem expô-lo diretamente ao sol, pois isso pode comprometer sua qualidade.



@directopaladar Melones. Nada de historias, ni trucos mágicos. Elegir un buen melón piel de sapo solo requiere sentido común #aprendecontiktok #directoalpaladar #frutas #melón #tiktokfood #comidasaludable sonido original - DAP

