Conheça dois alimentos que vão melhorar a sua saúde intestinal

Certamente já ouviu falar dos benefícios dos alimentos fermentados para o intestino. Mas se precisasse escolher apenas dois, quais seriam? Um gastroenterologista responde.

Will Bulsiewicz, em entrevista ao site EatingWell, destaca que o kimchi e o chucrute são as melhores opções. "Quando se trata de alimentos fermentados, plantas e vegetais fermentados estão no topo da lista", afirma.

"A fermentação não se resume apenas à adição de bactérias. Envolve também a transformação, incluindo a formação de ácido. É por isso que o chucrute tem um sabor amargo. A fibra é transformada em novas formas durante esse processo."

"Com a combinação ideal de probióticos, prebióticos e fibras, alimentos como chucrute e kimchi são claramente os vencedores."

Leia Também: Médico revela o que deve fazer para manter o intestino saudável