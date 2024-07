Quatro signos que estão destinados a viajar pelo mundo

Quer conhecer novos países e culturas? Tem mesmo de espreitar a lista do Astrotalk e descobrir se está entre os signos que estão destinados a viajar pelo mundo.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Gostam muito de liberdade e de explorar. Estão sempre ansiosos por novas experiências, imersão cultural e a emoção de descobrir o desconhecido.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Já os nativos deste signo têm mentes inquietas e um "desejo insaciável de aprender e explorar". Gostam de mudança, diversidade e estão sempre a "procurar estímulo intelectual e novas perspectivas".

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Tratam-se de almas não convencionais e independentes. Gostam de "experiências de viagem únicas e fora do comum que lhes permitem exprimir a sua individualidade e ideais humanitários".

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

São imaginativos e sensíveis. "Procuram experiências que despertem as suas emoções e estimulem a sua criatividade." Procuram destinos onde consiga 'escapar' do estresse do dia a dia.

