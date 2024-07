Saiba como tornar o arroz do dia a dia mais saudável

O arroz é um dos ingredientes mais usados na alimentação. Serve para acompanhar pratos de carne, peixe e até vegetais. É fácil de fazer e bastante versátil. Ainda assim, são muitos os que o querem afastar quando pensam nos hidratos de carbono e nas calorias que vão consumir. Ainda assim, existem formas de o tornar mais saudável.



O arroz branco acaba por ser uma opção menos nutritiva. O consumo elevado pode mesmo levar a doenças cardíacas e ao aumento do risco de diabetes. O melhor é sempre optar por sugestões integrais, como explica o portal Healthline.

Uma das formas de o tornar mais saudável é evitar o uso de óleos vegetais ricos em gorduras quando o está a preparar. Para lhe dar sabor deve acrescentar, por exemplo, sementes de cominho ou cravinho.

Utilizar óleo de coco é outra da solução. Segundo um estudo apresentado na Exposition of the American Chemical Society, irá conseguir reduzir entre 10% a 12% das calorias consumidas.

Esta troca altera a composição do arroz e faz com que as calorias absorvidas sejam menores.

Leia Também: Aprenda a fazer quitutes com arroz dormido e evite o desperdício